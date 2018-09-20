В «Неуловимых мстителях» сняли эротическую сцену 

В фильме об отважной борьбе юных красноармейцев «Неуловимые мстители» режиссёр Эдмонд Кеосаян задумал вставить эротическую сцену, которая разыгралась между Яшкой-цыганом и Ксанкой Щусь. Предполагалось, что главная героиня эпопеи будет выглядеть как мальчик, и ребята не будут знать о присутствии в их отряде девушки до тех пор, пока ночью Яшка не увидит купающуюся в реке обнажённую Ксанку. На роль сестры Даньки, мстящего за убийство своего отца, режиссёр пригласил не актрису, а кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике Валентину Курдюкову, которая органично создала на экране образ пацанки. Девушка не сразу согласилась сниматься в «ночном перевоплощении» из мальчишки Стёпки в прекрасную Ксанку, но режиссёр уговорил спортсменку осуществить его революционный по тем временам замысел. Однако начальство сочло этот эпизод противоречащим нормам советской морали и запретили показывать детям откровенные сцены.