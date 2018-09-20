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Секреты киношников, которые вы не знали
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Секреты киношников, которые вы не знали 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos
Когда снимается кино, создателям приходится прибегать к различным уловкам. Хотите узнать, что заменяет спиртные напитки в кадре, почему по-прежнему используют миниатюрные декорации и реквизит и как из артистов делают калек, если у них все конечности на месте?
1. Чтобы показать алкоголь, используют подкрашенный уксус, роль кокаина на площадке играют порошковое молоко и растолчённые витамины, а в качестве льда в коктейлях выступает желе или даже смятая пищевая плёнка.
2. Чтобы после дорисовать на компьютере города, инопланетные миры или природу, актёров снимают на фоне зелёного экрана. Всё потому, что зелёный цвет максимально контрастирует с цветом кожи, а значит, во время редактирования актёра всегда будет видно и компьютерщик не удалит его по невнимательности.
3. Эпизоды, где действие происходит на открытой воде, снимают в больших бассейнах.
4. Массовку, снимающуюся в фильме, просят вести себя тихо. Люди не должны мешать диалогу главных героев, поэтому чаще они просто имитируют речь.
5. При съёмках эротических сцен часто применяют бельё телесного цвета и ставят камеру под определённым углов, чтобы сделать его незаметным.
Ещё больше киносекретов в видео.
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