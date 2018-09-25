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«Бриллиантовая рука»: угадайте фразу из фильма
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«Бриллиантовая рука»: угадайте фразу из фильма 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма
Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" стала одним из самых популярных советских фильмов, который с 1969 года не растерял своих зрителей.
Сюжет фильма, можно сказать, основан на реальных событиях, одного из сценаристов впечатлила заметка в газете "За рубежом" о швейцарских контрабандистах, перевозивших драгоценности в гипсе. Роль Сени Горбункова писалась специально под Юрия Никулина, в итоге в фильме снялась вся семья: жена сыграла гида-экскурсовода, а сын — того самого мальчика, который шел по воде.
А вот на месте Андрея Миронова мог оказаться Георгий Вицын, но Леонид Гайдай решил рискнуть и не прогадал. Кстати, критика встретила фильм довольно прохладно. По мнению экспертов, Мордюкова играет слишком "жирно", Миронов слишком много кривляется, а Никулин мог бы играть острее. Но не смотря на это, зрители фильм полюбили и любят до сих пор.
Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы вспомнить самые популярные цитаты из любимого фильма.
Комментарии6
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