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Актёр лишил Смоктуновского звёздной роли
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Актёр лишил Смоктуновского звёздной роли 

Рамблер 1 час назад
На роль злодея Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёр утвердил Иннокентия Смоктуновского. Но выяснилось, что популярный советский актёр не владеет никаким видом боевого искусства, и для ключевой сцены приключенческой ленты необходимо было пригласить дублёра. «Заместителем» Смоктуновского для эпизода борьбы Шерлока Холмса и профессора Мориарти на Рейхенбахском водопаде был выбран никому не известный актёр Виктор Евграфов, окончивший ГИТИС, но в основном снимавшийся в качестве каскадёра. Актёр заинтересовался образом отрицательного персонажа, он задумался о мотивах Мориарти, о том, что могло взрастить в интеллектуально развитом человеке злость и гнев по отношению к миру. Евграфов предположил, что в основе движущей силы злодея мог лежать какой-нибудь физический недостаток, так возникла идея сделать главного врага Холмса горбатым. Актёр даже придумал соответствующую паучью пластику Мориарти, но постеснялся предложить свою идею режиссёру фильма. Гримёр Ленфильма Людмила Елисеева пришла на выручку Евграфову, она сделала ему подходящий к образу героя грим. И когда режиссёр ленты Игорь Масленников увидел Мориарти-дублёра, он принял твёрдое решение, что сниматься в этой роли будет именно Евграфов. А перед Смоктуновским пришлось извиниться.
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