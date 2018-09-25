Как создавали «Матрицу»

Научно-фантастический боевик «Матрица» вышел в 1999 году. Он и сегодня смотрится актуально, но на рубеже веком стал открытием. После премьеры картину сразу же причислили к переломным и культовым, и такой она остаётся и поныне. Помимо философского сюжета, разбавленного сценами драк, фильм заворожил зрителей визуальным рядом. Эстетика киберпанка и новейшие приёмы съёмки в разы усилили интерес публики. Хотите узнать, как создавалась эта картина?

1. Режиссёры, тогда ещё братья Ларри и Энди Вачовски долго не могли начать съёмки. Но благодаря сценарию для фильма «Наёмные убийцы» браться смогли заключить сделку со студией Warner Brothers, где позже и сняли «Матрицу».

2. Несмотря на то, что продюсеры сочли сценарий революционным и по-настоящему захватывающим, они никак не могли понять видения братьев Вачовски. Тогда было решено пригласить дизайнеров, которые сумели перенести мысли режиссёров на бумагу. После создания иллюстраций представители студии наконец-то поняли мысль Вачовски и выделили 60 миллионов долларов на съёмки.

А ещё о нескольких любопытных секретах «Матрицы» рассказывает видео.