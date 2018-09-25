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Как создавали «Матрицу»
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Как создавали «Матрицу» 

Рамблер 7 часов назад
Научно-фантастический боевик «Матрица» вышел в 1999 году. Он и сегодня смотрится актуально, но на рубеже веком стал открытием. После премьеры картину сразу же причислили к переломным и культовым, и такой она остаётся и поныне. Помимо философского сюжета, разбавленного сценами драк, фильм заворожил зрителей визуальным рядом. Эстетика киберпанка и новейшие приёмы съёмки в разы усилили интерес публики. Хотите узнать, как создавалась эта картина?
1. Режиссёры, тогда ещё братья Ларри и Энди Вачовски долго не могли начать съёмки. Но благодаря сценарию для фильма «Наёмные убийцы» браться смогли заключить сделку со студией Warner Brothers, где позже и сняли «Матрицу».
2. Несмотря на то, что продюсеры сочли сценарий революционным и по-настоящему захватывающим, они никак не могли понять видения братьев Вачовски. Тогда было решено пригласить дизайнеров, которые сумели перенести мысли режиссёров на бумагу. После создания иллюстраций представители студии наконец-то поняли мысль Вачовски и выделили 60 миллионов долларов на съёмки.
3. Изначально братья Вачовски мечтали заполучить на роль Нео Джонни Деппа. Студия же намеревалась попробовать Брэда Питта, Вэла Килмера или Уилла Смита. В конце концов роль получил Киану Ривз.
А ещё о нескольких любопытных секретах «Матрицы» рассказывает видео.
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