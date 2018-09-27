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Боярский у всех на глазах порвал на Тереховой платье
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Боярский у всех на глазах порвал на Тереховой платье 

Рамблер 3 часа назад
Советские киностудии во времена всеобщего дефицита не баловали актёров костюмами, порой наряды героев кочевали из одного фильма в другой. Так случилось и на съёмках комедии «Собака на сене». Перед постановщиками музыкальной киноленты стояла задача воссоздать роскошь и пышность испанских сеньоров XVII века. Михаилу Боярскому костюмеры подобрали чёрный колет Иннокентия Смоктуновского, который в нём играл Гамлета, благо что худощавому актёру костюм его именитого коллеги пришёлся впору. Трудности вызвал и подбор одеяния Николая Караченцова, исполнившего в фильме роль маркиза, в результате народного артиста облачили в жилет, пролежавший в костюмерных киностудии с 40-х годов. Кстати, именно в этом жилете впоследствии блистал на экране один из мушкетёров — внимательный телезритель мог заприметить его на Атосе. На съёмочной площадке «Собаки на сене» не обошлось и без курьёзов. Великолепное платье Маргариты Тереховой пострадало по вине Михаила Боярского, который наступил на длинный шлейф и оторвал юбку, что вызвало бурную реакцию как у работников группы, так и у присутствовавших зевак.
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