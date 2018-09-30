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Актёра Бортника избили на съёмках фильма
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Актёра Бортника избили на съёмках фильма 

Рамблер 4 часа назад
Актёр Александр Бортник был одним из лучших друзей Владимира Высоцкого, они вместе работали в Театре на Таганке, вместе пробовались у Станислава Говорухина на роли в фильме «Место встречи изменить нельзя». Бортнику хотелось сыграть Шарапова, но ему достался персонаж уголовника Промокашки, зато режиссёр позволил ему импровизировать прямо в кадре. Одна из таких импровизаций дорого обошлась актёру. Бортник знал повадки людей из криминального мира не понаслышке, за поведением бывших зеков актёру довелось наблюдать в своём собственном дворе, многие из его соседей в то время оказывались на скамье подсудимых. Бортник настолько удачно вошёл в роль, что в некоторых моментах Говорухин сам просил как-нибудь разнообразить эпизод с его участием. В сцене выхода из подвала банды Промокашка не только исполнил блатную песенку, но и дерзко плюнул в лицо Жиглову. Высоцкий ничуть не обиделся, получив плевок от лучшего друга, а вот присутствующие в массовке милиционеры подобную импровизацию восприняли как оскорбление и избили Бортника прямо на съёмочной площадке легендарного фильма. Сцена эта не полностью вошла в киноленту, руководство не могло допустить, чтобы советские граждане увидели такое неуважительное отношение к представителю правоохранительных органов со стороны криминалитета.
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