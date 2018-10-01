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Тест: помните ли вы мультфильмы Disney?
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Тест: помните ли вы мультфильмы Disney? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Аладдин"
Disney — огромная анимационная студия, которая была основана 16 октября 1923 года двумя братьями Уолтом и Роем. Они создали великую империю и радикально изменили подход к созданию мультфильмов и развлечений для детей.
Первым нарисованным персонажем Диснеев стал кролик Освальд, эскизы которого наглым образом украли у мультипликатора Уолта, но он в тот же день сделал набросок знаменитого Микки Мауса, которого, кстати, озвучивал сам.
Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками "Оскара", что является абсолютным рекордом, а также другими многочисленными наградами и премиями.
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