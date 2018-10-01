По требованию врачей следователь остался холостым

Советские зрители с особым интересом следили не только за детективным сюжетом сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», но и за судьбами его киногероев. Некоторые из них даже старались повлиять на дальнейшее развитие событий. Так, после тяжелого ранения майора Томина в редакцию Гостелерадио СССР поступили тысячи писем от встревоженных поклонников детективного сериала. В них были не только просьбы, но и угрозы избавиться от телевизора в случае, если любимый персонаж исчезнет из многосерийного фильма. Режиссёру ничего не оставалось, как «оживить» Майора Томина. На этом сценарный энтузиазм телезрителей не иссяк, когда по сюжету в фильме появляется инспектор Зорина (роль исполнила Анна Коменкова), создатели «ЗнаТоКов» захотели развить любовную линию между ней и Павлом Знаменским. Но экранному роману помешали врачи и медперсонал Фрунзенской городской клинической больницы, написавшие коллективное письмо с ультимативным требованием либо женить Знаменского на Зиночке, либо оставить холостым. Отважный следователь, дослужившийся до полковника юстиции, так и не обрёл в сериале семейного счастья.