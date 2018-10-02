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Высоцкий хотел пожертвовать Жегловым ради Абдулова
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Высоцкий хотел пожертвовать Жегловым ради Абдулова 

Рамблер 3 часа назад
На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Высоцкий попросил Станислава Говорухина задействовать в работе своего друга — актёра Всеволода Абдулова. В тот момент многие считали, что карьера Абдулова закончилась: актёр попал в жуткую автомобильную катастрофу, после которой несколько недель находился в коме, а когда очнулся, то с трудом узнавал людей. Владимир Высоцкий примчался на помощь к другу, как только вернулся из Франции. Вернувшийся в сознание Абдулов на удивление сразу узнал Высоцкого, который стал часто его навещать. И через некоторое время к больному актёру Высоцкий наведался уже с режиссёром Станиславом Говорухиным, тот предложил Абдулову сыграть любую второстепенную роль в многосерийном детективном фильме. Поначалу актёр отказался от заманчивого предложения, ведь он всё ещё находился на больничной койке и не был уверен, что справиться с работой. Но благодаря дружеской поддержке Высоцкого Абдулов решился исполнить эпизодическую роль Петра Соловьёва, которая стала самой запоминающейся в его кинокарьере.
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