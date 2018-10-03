Ещё
Рискуя жизнью, актёр снялся с опасной партнёршей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет

Рискуя жизнью, актёр снялся с опасной партнёршей 

Рамблер 1 час назад
Во время съёмок фильма «Змеелов» Александр Михайлов отказался от дублёров и во всех эпизодах с участием кобры снимался сам. Народный артист установил контакт с опасной партнёршей, изучив её повадки, что помогло Михайлову на съёмочной площадке. Однажды на съёмках сцены со змеёй Михайлов заметил, что животное проявляет признаки агрессии, актёр, не подав вида, доиграл эпизод, а потом всё-таки попросил приостановить работу с животным до следующего дня, в противном случае он бы мог подвергнуться нападению разъярённой кобры. Примечательно, что и сама ядовитая змея с любопытством отнеслась к сотрудничеству с Михайловым, после окончания съёмок она проникла к актёру в гримёрку, чем немало удивила очевидцев. Однако Михайлов с опаской отнесся к прощальному жесту своей партнёрши по кадру и попросил поскорее унести от него ползучее животное.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые откровенные кадры из советских фильмов12
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х6
Как изменилась Зулу из фильма «Конан-варвар
Тест: насколько хорошо вы знаете советское кино?
Где снимали советские фильмы на самом деле
Видео
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
00:23
Потенциальный жених Бузовой предпочел деньги
ТВ
01:20
Джим Керри впервые снялся в эротической сцене
Сериалы
00:29
«Цвет заражения синий»: Киркоров теперь в рекламе
ТВ
01:17
Спейси оплакивают в новом сезоне «Карточного домика»
Сериалы
03:02
Киноактеры, которых поглотило безумие
Актеры
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение