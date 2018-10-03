Рискуя жизнью, актёр снялся с опасной партнёршей 

Во время съёмок фильма «Змеелов» Александр Михайлов отказался от дублёров и во всех эпизодах с участием кобры снимался сам. Народный артист установил контакт с опасной партнёршей, изучив её повадки, что помогло Михайлову на съёмочной площадке. Однажды на съёмках сцены со змеёй Михайлов заметил, что животное проявляет признаки агрессии, актёр, не подав вида, доиграл эпизод, а потом всё-таки попросил приостановить работу с животным до следующего дня, в противном случае он бы мог подвергнуться нападению разъярённой кобры. Примечательно, что и сама ядовитая змея с любопытством отнеслась к сотрудничеству с Михайловым, после окончания съёмок она проникла к актёру в гримёрку, чем немало удивила очевидцев. Однако Михайлов с опаской отнесся к прощальному жесту своей партнёрши по кадру и попросил поскорее унести от него ползучее животное.