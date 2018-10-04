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Ефремову приписали бурный роман с молодой актрисой
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Ефремову приписали бурный роман с молодой актрисой 

Рамблер 3 часа назад
На съёмках фильма «Здравствуй и прощай» у исполнителей главных ролей Олега Ефремова и Людмилы Зайцевой сложились тёплые отношения: актёр часто приглашал молодую коллегу в ресторан, они вместе появлялись на встречах с высоким руководством. Многие стали замечать, что Ефремов больше предпочитает общество Зайцевой, нежели кинозвезды Натальи Гундаревой, которая также снималась в трогательной советской мелодраме. Эти обстоятельства стали почвой для слухов о том, что маститый артист крутит роман с партнершей по фильму, которая чуть ли не вдвое моложе его. Впоследствии Зайцевой пришлось не раз развенчивать этот миф, по утверждению народной артистки, Ефремов опекал её на правах старшего наставника, и никакой интрижки между ними не было. А особое внимание корифея советского кинематографа к молодой актрисе объяснялось тем, что они были главными партнёрами по кадру.
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