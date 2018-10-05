Хорошо ли вы знаете советское кино: тест

Эти фильмы, несомненно, завоевали народную любовь. Их пересматривают раз за разом. Стоит ли говорить о том, что фразы из любимых кинолент стали крылатыми. Героев "Бриллиантовой руки", "Служебного романа" и "Девчат" цитируют и сегодня, несмотря на то, что эти киноленты были сняты довольно давно.

Однако в каждом фильме есть множество деталей, на которые обратит внимание только очень внимательный зритель.

Какой адрес у Жени Лукашина и как фамилия Нади из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"? Где познакомились главные герои фильма "Свадебное путешествие" Леонида Гайдая и кто играет архивариуса Варфоломея Коробейникова в "12 стульях"? Кем работает Валико Мизандари в фильме "Мимино" и за кого его приняли, когда он оказался в Москве?

Пройдите этот тест и узнайте, насколько вы внимательны и что на самом деле знаете о любимых героях. Предлагаем вам вспомнить старые добрые фильмы и погрузиться в атмосферу советского кино.