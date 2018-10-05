Ещё
Хорошо ли вы знаете советское кино: тест
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет

Хорошо ли вы знаете советское кино: тест 

Рамблер 5 октября 2018
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Эти фильмы, несомненно, завоевали народную любовь. Их пересматривают раз за разом. Стоит ли говорить о том, что фразы из любимых кинолент стали крылатыми. Героев "Бриллиантовой руки", "Служебного романа" и "Девчат" цитируют и сегодня, несмотря на то, что эти киноленты были сняты довольно давно.
Однако в каждом фильме есть множество деталей, на которые обратит внимание только очень внимательный зритель.
Какой адрес у Жени Лукашина и как фамилия Нади из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"? Где познакомились главные герои фильма "Свадебное путешествие" Леонида Гайдая и кто играет архивариуса Варфоломея Коробейникова в "12 стульях"? Кем работает Валико Мизандари в фильме "Мимино" и за кого его приняли, когда он оказался в Москве?
Пройдите этот тест и узнайте, насколько вы внимательны и что на самом деле знаете о любимых героях. Предлагаем вам вспомнить старые добрые фильмы и погрузиться в атмосферу советского кино.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»8
Великие советские актрисы с печальной судьбой10
Тест: кем бы вы были в уголовном розыске18
«Неуловимые мстители»: что осталось за кадром
Лучшие фильмы об эскорте и любви за деньги
Видео
00:55
Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре
Сериалы
10:56
Постапокалиптические фильмы, которые нужно увидеть
Фильмы
11:29
Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона
Актеры
03:44
Сцены, о съемках которых режиссеры пожалели
Фильмы
01:38
Чем закончится битва личности и монстра
Фильмы
01:00
Опубликован первый трейлер фильма об Элтоне Джоне
Фильмы
00:39
Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире
ТВ В мире
00:19
Бузова снялась в рекламе в роли «чипсомелье»
ТВ
00:39
Елена Коренева: безумная жизнь секс-символа 70-х
Актеры
04:35
Катю Лель довели до слез
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение