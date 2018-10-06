Тест: кем бы вы были в уголовном розыске

Действие происходит в послевоенной Москве, где никто орудует банда «Чёрная кошка». Её поимкой занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска, возглавляемого капитаном Жегловым (Высоцкий). Сюжет фильма имеет немало общего с реальной историей красногорской банды Ивана Митина , занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 1950-х годов.

Фильм "Место встречи изменить нельзя" остается одним из самых любимых до сих пор. Пройдите тест и узнайте, на кого из главных героев фильма вы похожи — на Глеба Жеглова или на Володю Шарапова.