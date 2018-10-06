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Тест: кем бы вы были в уголовном розыске
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Тест: кем бы вы были в уголовном розыске 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
«Место встречи изменить нельзя» — телевизионный фильм, состоящий из пяти серий, режиссера Станислава Говорухина. В основу сценария Аркадия и Георгия Вайнеров лег сюжет романа «Эра милосердия». Съёмки проходили в 1978—1979 годах; павильонные сцены снимались в основном на Одесской киностудии, натурные сцены снимались в Москве. Главные роли сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин; в фильме участвовали Армен Джигарханян, Сергей Юрский и ряд других известных актёров.
Действие происходит в послевоенной Москве, где никто орудует банда «Чёрная кошка». Её поимкой занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска, возглавляемого капитаном Жегловым (Высоцкий). Сюжет фильма имеет немало общего с реальной историей красногорской банды Ивана Митина, занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 1950-х годов.
Фильм "Место встречи изменить нельзя" остается одним из самых любимых до сих пор. Пройдите тест и узнайте, на кого из главных героев фильма вы похожи — на Глеба Жеглова или на Володю Шарапова.
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