Известные фильмы, оказавшиеся плагиатом

«Песня мошенника» (1930). Комедия режиссеров Лайонела Бэрримора и Хэла Роуча повествует о похищении девушки на Кавказе. До боли знакомый сюжет, не правда ли? Сходства добавляют и костюмы, как две капли воды похожие на наряды легендарной троицы Гайдая

«Кавказская пленница» (1966). Комедия Леонида Гайдая, вышедшая через 36 лет после американской «Песни мошенника», конечно, отличается сюжетом. Но нельзя не заметить сходства в деталях. Кроме костюмов, в фильме есть очень схожие комические моменты, например, бегство героев от медведя.

«Обмани меня» (2009). Сериал о докторе Лайтмане, безошибочно умевшем читать по лицам, снискал огромную популярность. Неудивительно, что идею фильма препарировали и взяли за основу многие сценаристы.

«Нюхач» (2013-2017). Так, например, российский сериал «Нюхач», не являясь, конечно, абсолютной калькой американского «Обмани меня», очень сильно его напоминает. Разница в том, что вместо дара физиогномики, русские сценаристы наделили главного героя уникальным талантом безошибочно определять запахи. Кстати, многие подметили еще и внешнее сходство Кирилла Кяро и Тима Рота.

«Шерлок» (2010-2017). Также сериал «Нюхач» сравнивают с этим нашумевшим фильмом BBC. Действительно, поклонникам сложно не заметить, что сюжеты некоторых серий русского сериала практически копируют британских собратьев. Что сказать, привет Артуру Конан Дойлу.

«Счастливая собака» (1920-1921 — данные о выходе фильма разнятся). Еще один фильм американских режиссеров взят, как утверждают, за основу Леонидом Гайдаем. Правда, трое мужчин и собака — не такой уж редкий сюжет в кинематографе, но есть ряд некоторых удивительно схожих моментов русской и американской комедий.

«Пес Барбос и необычный кросс» (1961). Леонид Гайдай, очевидно, являлся поклонником американских комедий. При этом в абсолютном плагиате советского режиссера обвинить нельзя. В его фильмах встречаются лишь отдаленные сходства. Например, внимательные поклонники кино отмечают практически идентичные сцены с динамитом в обоих вышеозначенных фильмах.

«Телохранитель» (Япония, 1961). Адаптация режиссером Акирой Куросава двух детективных романов Дэшила Хэммета — это картина о самурае, сталкивающем между собой два бандитских клана. Действие фильма происходит в Японии середины XIX века. Но этот факт никак не помешал американским кинопроизводителям позаимствовать сюжет.

«За пригоршню долларов» (1964). Вестерн Серджио Леоне можно назвать буквально покадровым плагиатом фильма Куросавы. С той лишь разницей, что действие разворачивается на Диком Западе, а не в Японии. Правда, сам Леоне утверждает, что его фильм — адаптация японского шедевра. Ходят слухи, что Леоне и Куросава заключили даже некое тайное соглашение, обогатившее японского режиссера.