Олега Басилашвили выкрали из медучреждения 

Эльдар Рязанов видел в роли графа Мерзляева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» только Олега Басилашвили, но, к несчастью, актёр тяжело заболел. Врачи, заботясь о здоровье артиста, прописали ему строгий постельный режим, что немало усложнило съёмочный процесс трагикомедии. Режиссёр, ожидая излечения актёра, начал снимать эпизоды без участия персонажа Басилашвили. Но в какой-то момент все сцены закончились, и Рязанову необходимо было подключать к работе актёра, утверждённого на роль действительного тайного советника. Но Басилашвили, как назло не шёл на поправку, и после выписки из больницы его направили в обкомовский санаторий. Тут Рязанов осмелился на решительные действия — Басилашвили предложили днём покидать медучреждение для проведения съёмок, актёр не стал противиться воли режиссёра и, несмотря на сложности со здоровьем, пожертвовал лечением ради фильма. Утром Басилашвили тайно увозили на съёмочную площадку, а вечером возвращали в санаторий. Так продолжалось, пока не разгорелся настоящий скандал: однажды начальство лечебного учреждения потеряло популярного актёра, что вызвало бурные негодования.