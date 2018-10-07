Актриса собиралась убить режиссёра стулом 

Михаил Козаков на роль врача-хирурга в комедии «Покровские ворота» пригласил Римму Маркову. Режиссёр уговорил актрису не покидать столицу в ближайшее время, пообещав скорое начало съёмок. Воодушевившись предложением Казакова Маркова отказалась от отпуска и участия в кинофестивале, но и спустя неделю заветного телефонного звонка от режиссёра она не получила. Актриса находилась в ожидании больше месяца, но каково же было её удивление, когда она узнала, что появится в кадре лишь на несколько секунд, а её персонаж говорит в фильме всего одну фразу. Римма Маркова была крайне возмущена подобным к себе отношением со стороны Казакова, который продержал её в Москве ради эпизодической маленькой роли. Говорят, что актриса была настолько разгневана, что собиралась убить режиссёра стулом, подвернувшимся под руку. Однако увещевания и извинения Михаила Козакова помогли ему сменить гнев артистки на милость, и впоследствии эта небольшая роль стала одной из самых запоминающихся в её кинокарьере.