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Участие в фильме сыграло с Гурченко злую шутку
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Участие в фильме сыграло с Гурченко злую шутку 

Рамблер 5 часов назад
Несмотря на прекрасные взаимоотношения с Леонидом Квинихидзе, Людмиле Гурченко с трудом удавалось у него сниматься. Актриса пробовалась на роль Зои Монроз в ленте Квинихидзе «Крах инженера Гарина», но вместо неё режиссёр утвердил Нонну Терентьеву. Музыкальный фильм «Соломенная шляпка» также мог лишиться Гурченко — Квинихидзе собирался доверить Терентьевой исполнение роли модистки Клары, но Людмила Гурченко сумела переубедить режиссёра и склонить его на свою сторону, что было достаточно сложно. Ведь некогда популярной советской артистке дальнейший путь в кино перекрыли из-за её отказа сотрудничать с органами госбезопасности: известно, что Гурченко наотрез отказалась стучать на своих коллег в КГБ. Актриса настолько потрясающе сыграла в паре с Андреем Мироновым, что Эльдар Рязанов всерьёз рассматривал их в качестве главных героев лирической комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Однако режиссёр испугался того, что актёры привнесут в его фильм шлейф водевильных образов Клары и Фадинара, поэтому ему пришлось изменить свои первоначальные планы.
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