Джоан Роулинг вступилась за Джонни Деппа

Актер Джонни Депп редко комментирует свою личную жизнь. Однако он недавно рассказал зарубежной прессе, почему Джоан Роулинг поддержала его в конфликте с бывшей женой Эмбер Хёрд.

Писательница разрешила Джонни Деппу полную свободу в создании персонажа Геллерта Гриндевальда на съемках фильма «Фантастические твари и где они обитают». Джоан также встала на его защиту, когда в адрес посыпались обвинения в насилии со стороны бывшей супруги. Она прокомментировала ситуацию так: «Мы со съемочной командой не только уверены в выборе актеров на сто процентов, но еще и очень счастливы, что Джонни сыграет одну из ключевых ролей в наших фильмах».

Сам актер признался, ему было неловко из-за того, что Джоан Роулинг за него оправдывалась, но с другой стороны, она бы делать этого не стала, если не верила в его невиновность.