Ещё
Джоан Роулинг вступилась за Джонни Деппа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Детектив, Триллер
Купить билет

Джоан Роулинг вступилась за Джонни Деппа 

Russianshowbiz.info + ещё 7 14 октября 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Актер Джонни Депп редко комментирует свою личную жизнь. Однако он недавно рассказал зарубежной прессе, почему Джоан Роулинг поддержала его в конфликте с бывшей женой Эмбер Хёрд.
Писательница разрешила Джонни Деппу полную свободу в создании персонажа Геллерта Гриндевальда на съемках фильма «Фантастические твари и где они обитают». Джоан также встала на его защиту, когда в адрес посыпались обвинения в насилии со стороны бывшей супруги. Она прокомментировала ситуацию так: «Мы со съемочной командой не только уверены в выборе актеров на сто процентов, но еще и очень счастливы, что Джонни сыграет одну из ключевых ролей в наших фильмах».
Сам актер признался, ему было неловко из-за того, что Джоан Роулинг за него оправдывалась, но с другой стороны, она бы делать этого не стала, если не верила в его невиновность.
Russianshowbiz.info: последние новости
Рианна высмеяла Хелену Бонем Картер Яна Поплавская шокирована татуировкой сына Панин вернулся в 90-е
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба самой опасной женщины кино 90-х20
Фильмы, которые вдохновили на убийства
Что стало с юными актерами «Ералаша»
Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман7
Чем закончилось шоу «Замуж за Бузову»75
Видео
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
05:50
Актеры, умершие прямо на сцене
Актеры
05:51
«Иван Васильевич меняет профессию»: история и мифы
Фильмы
06:28
Обойденные вниманием диснеевские принцессы
ТВ
04:23
Эти мультики в разных странах выглядят по-разному
Сериалы
08:25
Что стало с юными актерами «Ералаша»
Актеры
02:56
Говорухин годы спустя узнал об обмане артистов
Фильмы Актеры
12:36
Сериалы, которые мы будем смотреть в 2019
Сериалы
14:14
Судьба самой опасной женщины кино 90-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение