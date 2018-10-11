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Влюблённый в Румянцеву актёр жестоко её разыграл
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Влюблённый в Румянцеву актёр жестоко её разыграл 

Рамблер 35 минут назад
Возможно, блистательный актёрский дуэт Юрия Белова и Надежды Румянцевой состоялся на экране из-за тёплых отношений, которые сложились у них ещё во время обучения во ВГИКе. Не секрет, что актёры в молодости были влюблены друг друга, но впоследствии Надежда Румянцева вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна. Однако актёр, покоривший сердца всех девушек Советского Союза в 50-60-х годах, продолжал испытывать нежные чувства к своей коллеге. Особенно это было заметно на съёмках комедии «Королева бензоколонки», влюблённый взгляд партнера Румянцевой по кадру отметила актриса Нонна Копержинская, исполнившая в фильме роль ревнивой буфетчицы АЗС. Но случай, произошедший на съёмочной площадке, неприятно поразил Копержинскую: Юрий Белов как-то сообщил Надежде Румянцевой, что её мужа задержали. Актриса бросилась без оглядки собирать вещи и готовилась покинуть съёмки ради мужа. Но выяснилось, что это была всего лишь жестокая шутка актёра, подобный розыгрыш по тем временам казался возмутительным. Копержинская была первой, кто осудил злую забаву Белова.
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