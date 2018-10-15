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На съёмках знаменитого фильма актриса обрела мужа
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На съёмках знаменитого фильма актриса обрела мужа 

Рамблер 22 минуты назад
Прославившаяся на всю страну благодаря фильму «Весна на Заречной улице» актриса Нина Иванова не имела профильного актёрского образования. Она училась в медицинском институте и в поисках быстрого заработка пришла на съёмки дипломных работ выпускников ВГИКа, где была замечена Марленом Хуциевым. Девушка настолько понравилась режиссёру, что он предложил ей сыграть главную роль в своей картине. Лента «Весна на Заречной улице» принесла молодой исполнительнице не только всенародную славу, но и любовь — на съёмочной площадке в Нину Иванову влюбился оператор Радомир Василевский, за которого актриса вышла замуж по окончании съёмок. Говорят, что вспыхнувшие чувства оператора к актрисе помогли ему запечатлеть на камеру всю её красоту. Василевский нежно и трепетно относился к своей супруге, и даже шил для неё наряды, лишь одно омрачало их семейное счастье — Иванова наотрез отказывалась получить актёрское образование. После звёздной роли она сыграла в более чем десяти кинолентах, но впоследствии перестала сниматься. В середине 60-х годов Иванова развелась с Василевским. Сейчас актриса ведёт закрытый образ жизни, она не даёт интервью и не участвует в популярных ток-шоу.
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