На съёмках знаменитого фильма актриса обрела мужа 

Прославившаяся на всю страну благодаря фильму «Весна на Заречной улице» актриса Нина Иванова не имела профильного актёрского образования. Она училась в медицинском институте и в поисках быстрого заработка пришла на съёмки дипломных работ выпускников ВГИКа, где была замечена Марленом Хуциевым. Девушка настолько понравилась режиссёру, что он предложил ей сыграть главную роль в своей картине. Лента «Весна на Заречной улице» принесла молодой исполнительнице не только всенародную славу, но и любовь — на съёмочной площадке в Нину Иванову влюбился оператор Радомир Василевский, за которого актриса вышла замуж по окончании съёмок. Говорят, что вспыхнувшие чувства оператора к актрисе помогли ему запечатлеть на камеру всю её красоту. Василевский нежно и трепетно относился к своей супруге, и даже шил для неё наряды, лишь одно омрачало их семейное счастье — Иванова наотрез отказывалась получить актёрское образование. После звёздной роли она сыграла в более чем десяти кинолентах, но впоследствии перестала сниматься. В середине 60-х годов Иванова развелась с Василевским. Сейчас актриса ведёт закрытый образ жизни, она не даёт интервью и не участвует в популярных ток-шоу.