После эпизода с пытками Быкова увезли в больницу 

Роль Ивана Савушкина в ленте «Мёртвый сезон» стала для Ролана Быкова знаковой в его драматической карьере. После выхода фильма актёра всерьёз рассматривали в качестве главного претендента на роль Владимира Ленина, а такое предложение в советское время фактически означало полное признание актёрского таланта. Стоит отметить, что сами съёмки политического детектива проходили в сложной атмосфере. Режиссировавший фильмы Быков великолепно понимал, как правильно выстроить ту или иную сцену, и безапелляционно мог указать режиссёру на то, что необходимо поменять в кадре. Подобные высокомерные заявления исполнителя главной роли приводили к скандалу на съёмочной площадке: Ролан Быков начинал руководить процессом, что, разумеется, вызывало раздражение у режиссёра фильма Саввы Кулиша. В эпизоде с участием Донатаса Баниониса актёр внезапно скомандовал оператору: «Вот здесь камеру с Баниониса переведите на меня. Пусть будет мой крупный план». Режиссёр подчинился этому распоряжению Быкова, а Банионис, игравший за кадром самого себя, впоследствии назвал этот момент важной актёрской победой. Но в процессе съёмок произошёл один неприятный инцидент: в сцене пыток партнер по кадру так сильно ударил Ролана Быкова под дых, что актёр, с трудом доиграв эпизод, оказался в больнице.