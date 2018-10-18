Гитлер сбежал со съёмок фильма про войну 

Во время Великой Отечественной войны лётчики часто давали убежище в своих эскадрильях какому-нибудь животному — кошке, собаке или даже медвежонку. Режиссёр Наум Бирман, снимая ленту «Хроника пикирующего бомбардировщика» решил непременно отразить этот момент — по задумке сценаристов символом тоски сражающихся военных по родному дому должен был стать кот. К выбору животного-артиста подошли со всей серьёзностью, объявление о кастинге подали в газету. Владельцы с энтузиазмом предлагали своих питомцев для кинокартины, но подходящей кандидатуры среди них не было: коты были домашние и ухоженные. Вдруг на съёмочную площадку принесли настоящее страшилище — зверь был не только облезлый и без хвоста, но и без одного глаза. К несчастью, потрепанная жизнью животина обладала крутым характером, кот Гитлер шипел и кидался на окружающих. Тем не менее, режиссёр не отказался от затеи снять его в ленте и нанял дрессировщицу, которая готовила животное в течение полутора месяцев. За это время Гитлер не уставал демонстрировать всем свой суровый нрав, он буквально бросался на актёров, а Льва Вайнштейна даже расцарапал до крови. Испуганные артисты отказывались сниматься в кадре с таким партнёром. Но всё решил случай: когда начались съёмки первого эпизода с участием кота, Гитлер сбежал в ближайший лесок, и больше его никто не видел. А в фильме снялся другой актёр — весёлый и общительный бездомный щенок, который чудом оказался на съёмочной площадке.