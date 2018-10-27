Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»? 

7 января 1985 года на экраны страны вышел фильм молодого режиссера Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Эту картину ругали и несколько раз возвращали на доработку. Госкино, по документам архива "Мосфильма", отказалось принять картину, посчитав, что в ней слишком много пьянства. Однако Меньшов отказывался полностью переделывать картину и стоял на своем, и после долгих споров фильм пропустили в прокат.
В основе пьесы и фильма — реальная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора сценария фильма Владимира Гуркина — в городе Черемхово (Иркутская область). В 2011 году в Черемхове был установлен памятник героям фильма «Любовь и голуби» (скульптор — Карим Мухамадеев).