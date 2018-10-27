Ещё
Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»? 

Рамблер 27 октября 2018
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
7 января 1985 года на экраны страны вышел фильм молодого режиссера Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Эту картину ругали и несколько раз возвращали на доработку. Госкино, по документам архива "Мосфильма", отказалось принять картину, посчитав, что в ней слишком много пьянства. Однако Меньшов отказывался полностью переделывать картину и стоял на своем, и после долгих споров фильм пропустили в прокат.
В основе пьесы и фильма — реальная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора сценария фильма Владимира Гуркина — в городе Черемхово (Иркутская область). В 2011 году в Черемхове был установлен памятник героям фильма «Любовь и голуби» (скульптор — Карим Мухамадеев).
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменилась легендарная «Просто Мария»9
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»49
Советские кинопары, которые не выносили друг друга2
Откровенные фильмы, которые не одобряли в СССР55
Тест: из каких фильмов эти цитаты1
Видео
02:59
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
Актеры
04:35
Как изменились актеры сериалов 90-х
Актеры
04:33
«Я всегда хотел быть первым артистом в мире»
Актеры
02:43
Джонни Деппа выгнали из новых «Пиратов»
Актеры
02:12
Вышел финальный трейлер «Богемской рапсодии»
Фильмы
00:16
Что стало со звездой «Династии» и «Мелроуз-плейс»
Актеры
02:04
Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»
Сериалы
10:06
Принцессы «Диснея», которые ненавидят друг друга
Фильмы
01:58
Трейлер комедии о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне
Фильмы
02:58
Михаила Ножкина на пробах проверили на полиграфе
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение