Врач отказалась сохранить беременность Каменковой 

Снимаясь в многосерийном фильме «Визит к Минотавру», Анна Каменкова узнала о своей внезапной беременности. Потерявшая всякую надежду 33-летняя актриса понимала, что это был её последний шанс стать матерью, ведь предыдущие беременности заканчивались трагически. Каменкова умоляла врача сохранить плод, но медицинский работник был непреклонен в своём решении и настоятельно рекомендовал актрисе сделать аборт. В ситуацию вмешался муж заслуженной артистки Анатолий Спивак: он упросил супругу попробовать выносить и родить ребёнка, пообещав ей найти хороших специалистов. Для этого Каменковой нужно было лечь на сохранение, и ни о каких съёмках не могло быть и речи, поэтому она решила отказаться от роли помощницы следователя Тихонова. Звонок Каменковой расстроил режиссёра детективного сериала Эльдора Уразбаева: он подумал, что актриса не смогла найти общий язык со своим партнёром Сергеем Шакуровым. Но исполнитель главной роли лично ездил на ковер к начальству, упрашивая приостановить съёмки, в противном случае Шакуров отказывался сниматься ленте. Актёру удалось отстоять свою коллегу, и вся съёмочная группа ждала, когда актриса снова сможет вернуться на площадку. Премьеру фильма Каменкова смотрела вместе с новорожденным сыном Сергеем.