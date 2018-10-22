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Гайдая обвинили в публичной «порке» Фиделя Кастро
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Гайдая обвинили в публичной «порке» Фиделя Кастро 

Рамблер 1 час назад
Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» получила неоднозначные отзывы руководства. Чтобы утвердить фильм, Леониду Гайдаю пришлось пройти 19 инстанций, руководители которых выискивали в нём различные недочёты. На режиссёра сыпались порой совершенно безосновательные претензии. Так, ему пришлось оправдываться за созданный им образ милиционера в новелле «Напарник», который сочли нелепым. Упрекали творца советской комедии и за глумление над народами Центральной Африки, его чиновники увидели в эпизоде на стройке, где хулиган Федя превращается в дикаря. Но одной из главных причин, почему кинолента получила вторую прокатную категорию, стала сцена с поркой того самого хулигана в исполнении актёра Алексея Смирнова. Как выяснилось, Федей партийная советская верхушка называла кубинского революционера Фиделя Кастро, и кадры с телесными наказаниями экранного нарушителя общественного порядка выглядели в глазах руководства совершенно антисоветскими: по их мнению, Гайдай публично выпорол выдающегося деятеля Кубинской революции. Но вопреки недовольству начальников кинокартина завоевала огромное признание советского зрителя, кинопрокатчики называли её курицей, несущей золотые яйца, и постоянно крутили в кинотеатрах. Именно поэтому статус фильма пришлось поменять, видя его огромную популярность, руководство присвоило ему первую категорию.
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