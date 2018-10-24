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Тест: кто мог бы стать режиссером вашей жизни?
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Тест: кто мог бы стать режиссером вашей жизни? 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Четыре комнаты"
Интересно, конечно, смотреть приключенческие фильмы о других. Но что, если представить, что действительно масштабную кинокартину можно снять о вашей собственной жизни? Наполнить ее теми сюжетными линиями, которые нужны вам. Спецэффектов поднакрутить или, наоборот, убавить, выбрать жанр, а также время. Что было бы тогда?
А тогда бы получился самый интересный фильм на свете. Он был бы снят для вас и о вас. Тогда самое время выбрать одного из культовых режиссеров. Как думаете, кто бы взялся за такую масштабную работу?
Ответьте на несколько простых вопросов нашего теста и все узнаете.
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