Тест: кто мог бы стать режиссером вашей жизни?

Интересно, конечно, смотреть приключенческие фильмы о других. Но что, если представить, что действительно масштабную кинокартину можно снять о вашей собственной жизни? Наполнить ее теми сюжетными линиями, которые нужны вам. Спецэффектов поднакрутить или, наоборот, убавить, выбрать жанр, а также время. Что было бы тогда?

А тогда бы получился самый интересный фильм на свете. Он был бы снят для вас и о вас. Тогда самое время выбрать одного из культовых режиссеров. Как думаете, кто бы взялся за такую масштабную работу?