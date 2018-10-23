Роль пьяницы едва не стоила актёру карьеры 

Бронислав Брондуков за свою актёрскую карьеру снялся в более чем 100 фильмах. Киноактёр со всей серьёзностью относился к своей работе: он мог отказаться от главной роли, если она ему не подходила, но в то же время из любого эпизода Брондуков стремился создать кинематографический шедевр. Так случилось и с второстепенным персонажем из фильма «Афоня», которого он сыграл. Бронислав Николаевич скрупулёзно разрабатывал образ своего героя и сам предложил Георгию Данелии знаменитую реплику: «Гони рубль, родственник. Мне Афоня рубль должен был». Кстати говоря, нелепый свитер, в котором щеголяет в кадре Брондуков, ему помог подобрать сам режиссёр. Но наилучшим подтверждением того, что актёр достоверно вжился в роль, может служить случай, приключившийся с ним на съёмочной площадке. Во время перерыва народный артист вышел из ресторана, где проходили съёмки, а вернуться туда уже не смог — его задержал швейцар, дежуривший у дверей. Мужчина не смог поверить в то, что Бронислав Николаевич — настоящий актёр, а не какой-то пьянчуга, и едва не сорвал съёмочный процесс. Стоит отметить, что на некоторое время за актёром закрепилось амплуа алкоголика, которое фактически могло поставить крест на его драматической карьере, настолько достоверно у него выходили образы собутыльников. Переломить ситуацию помогла супруга Брондукова, которая после съёмок в фильме «100 грамм для храбрости» посоветовала ему больше никогда не играть пьяниц.