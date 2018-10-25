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Два актёра стали соперниками на экране и в жизни
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Два актёра стали соперниками на экране и в жизни 

Рамблер 1 час назад
Юозас Киселюс и Ромуальдас Раманаускас получили всесоюзную славу после съёмок в историческом многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» 1981 года. Актёры создали на экране антагонистичные образы главных героев: Юозас играл положительного скромного сына рыбака, влюблённого в красавицу Марту, а Ромуальдас — его соперника фабриканта Рихарда. Но литовским актёрам довелось соперничать не только в кадре, в юности оба они так же, как и в киноэпопее, добивались расположения одной и той же девушки. Молодые люди жили в Вильнюсе, были сначала одноклассниками, а затем и сокурсниками, обучаясь на театральном факультете, где судьба заставила их побороться за свою любовь. Характеры Киселюса и Раманаускаса отличались и в реальной жизни, если первый был справедливым, как и сыгранный им персонаж Артур, то второй с юности отличался обаянием с некоторым налётом цинизма. К несчастью для Юозаса, девушка, в отличие от Марты, предпочла его соперника Ромуальдаса и вышла за него замуж. Талантливый актёр Киселюс после выхода сериала был удостоен государственной премии, а не менее одаренному Раманаускасу, воплотившему образ отрицательного героя, пришлось довольствоваться лишь признанием телезрителей, госнаграду ему не вручили. Дальнейшие судьбы актёров сложились по-разному: Киселюс, страдавший редким пороком сердца, умер молодым — в 41 год, а Раманаускас пережил трудные времена, борясь с алкогольной зависимостью.
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