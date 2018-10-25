Ещё
Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хэллоуин
Триллер, Ужасы
Купить билет

Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов 

Рамблер 1 час назад
В фильме «Молчание ягнят» (1991), есть эпизод, пробирающий до костей. В нём каннибал Лектер, блестяще сыгранный Энтони Хопкинсом, рассказывает, как он убил и съел переписчика, а потом добавляет причмокивающий звук. Этот неожиданный звук напугал даже партнёршу Хопкинса Джоди Фостер, ведь в сценарии его не было. Этот дубль был таким жутким, что его оставили в финальном варианте. А вот ещё несколько дублей, в которых что-то пошло не так, как планировалось, зато они стали украшением лент.
1. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2016). Джонни Депп буквально сроднился с Джеком Воробьём. В сцене, когда Джек дразнит Дэйви Джонса и навевает незатейливую песенку, отчётливо видны удивлённые лица актёров Орландо Блума и Киры Найтли, которые недоумевали от происходящего. Оказалось, Джонни решил сымпровизировать в цене, а естественная реакция партнёров лишь подчеркнула комедийность ситуации.
2. «Титаник» (1997). В сцене ссоры между Розой, которую играла Кейт Уинслет, и её женихом, в роли которого выступил Билли Зейн, видно, что Кейт напугана не на шутку. Дело в том, что Билли так разбушевался, что в порыве гнева опрокинул стол, что в сценарии прописано не было. Написанное на лице актрисы недоумение, смешанное со страхом, заставили зрителей сопереживать ей ещё сильнее.
3. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Отец главного героя, которого сыграл Шон Коннери, весь фильм пытается доказать сыну, что его возлюбленная — нацистка. Когда выяснилось, что это правда, Индиана (Харрисон Форд) спрашивает, как отец узнал об этом. На съёмках Шон решил пошутить в одном из дублей ответил: «Она говорит во сне». Такая шутка была вполне в духе персонажа, так что дубль оставили.
Какие ещё дубли, снятые не по сценарию, в итоге выбрали при монтаже, узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские фильмы, в которых белые лучше красных
Почему Фаина Раневская сменила фамилию
Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»
Два актёра стали соперниками на экране и в жизни
Видео
02:04
Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»
Сериалы
01:58
Трейлер комедии о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне
Фильмы
02:32
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
07:00
Кто считает, что Аладдин пришёл из будущего
Фильмы
04:35
Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов
Фильмы Актеры
05:43
Как живут актёры сериала «Воронины»
Актеры ТВ
02:27
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Актеры
02:57
Как Гурченко все-таки попала в «Иронию судьбы»
Фильмы Актеры
08:16
Ленты, которые уничтожили отличные трилогии
Фильмы Актеры
10:14
Секреты кино, о которых вы не знали
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение