Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов

В фильме «Молчание ягнят» (1991), есть эпизод, пробирающий до костей. В нём каннибал Лектер, блестяще сыгранный Энтони Хопкинсом, рассказывает, как он убил и съел переписчика, а потом добавляет причмокивающий звук. Этот неожиданный звук напугал даже партнёршу Хопкинса Джоди Фостер , ведь в сценарии его не было. Этот дубль был таким жутким, что его оставили в финальном варианте. А вот ещё несколько дублей, в которых что-то пошло не так, как планировалось, зато они стали украшением лент.

1. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2016). Джонни Депп буквально сроднился с Джеком Воробьём. В сцене, когда Джек дразнит Дэйви Джонса и навевает незатейливую песенку, отчётливо видны удивлённые лица актёров Орландо Блума и Киры Найтли , которые недоумевали от происходящего. Оказалось, Джонни решил сымпровизировать в цене, а естественная реакция партнёров лишь подчеркнула комедийность ситуации.

2. «Титаник» (1997). В сцене ссоры между Розой, которую играла Кейт Уинслет , и её женихом, в роли которого выступил Билли Зейн , видно, что Кейт напугана не на шутку. Дело в том, что Билли так разбушевался, что в порыве гнева опрокинул стол, что в сценарии прописано не было. Написанное на лице актрисы недоумение, смешанное со страхом, заставили зрителей сопереживать ей ещё сильнее.

3. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Отец главного героя, которого сыграл Шон Коннери , весь фильм пытается доказать сыну, что его возлюбленная — нацистка. Когда выяснилось, что это правда, Индиана ( Харрисон Форд ) спрашивает, как отец узнал об этом. На съёмках Шон решил пошутить в одном из дублей ответил: «Она говорит во сне». Такая шутка была вполне в духе персонажа, так что дубль оставили.

Какие ещё дубли, снятые не по сценарию, в итоге выбрали при монтаже, узнайте из видео.