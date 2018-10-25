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Пока актриса снималась, её муж ушёл к Гундаревой
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Пока актриса снималась, её муж ушёл к Гундаревой 

Рамблер 52 минуты назад
Наталья Хорохорина, сыгравшая судовую буфетчицу Машу в первом отечественном боевике «Пираты XX века», пользовалась популярностью у молодых людей во время съёмок блокбастера. В тот момент молодая актриса была замужем за актёром Виктором Корешковым и не считала возможным принимать ухаживания других мужчин. Поговаривают, что в Крыму между Хорохориной и её партнёром по кадру Талгатом Нигматулиным едва не вспыхнул роман. Коллеги провели вместе ночь, болтая в холле гостиницы, после чего решили остаться друзьями. Но исполнитель роли главного злодея в фильме всё же нанёс актрисе рану — это произошло в сцене избиения буфетчицы. Профессиональный каратист Нигматулин заявил, что зритель не поверит, если он сымитирует удары, в кадре нужно было бить по-настоящему. На спину Хорохориной положили маленькое одеяльце, но оно не спасло положение: после съёмок вся спина актрисы превратилась в огромный синяк. Однако физическая боль не шла ни в какое сравнение с тем, что испытала Хорохорина, когда узнала, что её муж ушёл к другой. В перерыве между съёмками, вернувшись домой, она поняла, что Корешков предпочёл ей другую звезду советского экрана — Наталью Гундареву. Актриса глубоко переживала разрыв с мужем, но на съёмочной площадке не подавала вида, и никто не знал, какие чувства она тогда испытала. Впереди Наталью Хорохорину ждали всенародная слава и преклонение большей части мужского населения страны.
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