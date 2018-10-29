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Создатели «Игры престолов» наймут «координаторов по интиму»
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Создатели «Игры престолов» наймут «координаторов по интиму» 

Lenta.ru + ещё 13 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Американская телекомпания HBO нанимает «координаторов по интиму», которые будут следить за съемками эротических сцен. Об этом сообщает Esquire.
Руководство компании приняло решение создать новую должность по просьбе актрисы Эмили Мид, которая играет проститутку Лори в сериале «Двойка». Роль артистки предполагает многочисленные постельные сцены, и поэтому Мид потребовала от HBO, чтобы специально подготовленный человек следил за ее безопасностью.
Новые сотрудники будут контролировать все эротические съемки сериалов, произведенных HBO. Отмечается, что их главной задачей станет защита интересов артистов — они должны следить за порядком во время съемок, а в случае необходимости — сообщить о неподобающем поведении и передать режиссеру жалобы актеров и актрис.
Компания HBO выпустила такие сериалы, как «Игра престолов», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа» и «Настоящий детектив».
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