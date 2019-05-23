Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет

Откровенные фильмы, которые не одобряли в СССР 

Рамблер 10 часов назад
Западное кино, которое осуждалось в советские времена, но все его смотрели.
1/5  "Эммануэль". По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла Сильвия Кристель, познает все радости свободной любви. Фильм вышел 1974 году.
Фото:
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/5  "Греческая смоковница". О приключениях беззаботной студентки Патрисии из Германии, которая обманула родителей и отправилась в Грецию.
Фото:
3/5  "Калигула". Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Тинто Брасса также назвали «отвратительным, позорным хламом».
Фото:
4/5  "Последнее танго в Париже". Как признался потом режиссер фильма Бернардо Бертолуччи, Мария Шнайдер не знала, какой будет эта сцена с Марлоном Брандо.
Фото:
5/5  "Голубая лагуна". В 1980 году в СССР фильм назвали развратным, а ведь в кадре всего лишь несколько раз можно увидеть обнаженную грудь Брук Шилдс. Современного зрителя, конечно, такой "откровенностью" не удивишь.
Фото:
Просмотр этих западных фильмов в СССР не приветствовался, однако советские зрители находили способы посмотреть кино. Вспоминаем, что это были за ленты, — в нашей галерее.
"Эммануэль". По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла Сильвия Кристель, познает все радости свободной любви. Фильм вышел 1974 году.
"Греческая смоковница". О приключениях беззаботной студентки Патрисии из Германии, которая обманула родителей и отправилась в Грецию.
"Калигула". Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Тинто Брасса также назвали «отвратительным, позорным хламом».
"Последнее танго в Париже". Как признался потом режиссер фильма Бернардо Бертолуччи, Мария Шнайдер не знала, какой будет эта сцена с Марлоном Брандо.
"Голубая лагуна". В 1980 году в СССР фильм назвали развратным, а ведь в кадре всего лишь несколько раз можно увидеть обнаженную грудь Брук Шилдс. Современного зрителя, конечно, такой "откровенностью" не удивишь.
Комментарии74
Фильмы , Фото , Бернардо Бертолуччи , Мария Шнайдер , Сильвия Кристель , Тинто Брасс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько раз и кто покушался на актера Абдулова1
Лучшие сериалы весны-2019
Фильм «Собибор» завоевал премию ТЭФИ3
Лобода решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса»
Самая красивая династия советского кино1
Видео
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
00:59
Лазареву надоели манипуляции с итогами Евровидения
ТВ
10:57
Лучшие сериалы весны-2019
Сериалы
04:41
Как живет вдова Владимира Высоцкого
Актеры
05:35
Советские актрисы. которых ждала одинокая старость
Актеры
00:32
Агент 007 покалечил актера
Актеры Фильмы
04:05
Почему юная актриса из «Чародеев» завязала с кино
Актеры Фильмы
Как разоблачили эксперта из шоу Соловьева
ТВ
02:03
Что случилось с Пеппи Длинныйчулок
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение