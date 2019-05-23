Откровенные фильмы, которые не одобряли в СССР

"Голубая лагуна". В 1980 году в СССР фильм назвали развратным, а ведь в кадре всего лишь несколько раз можно увидеть обнаженную грудь Брук Шилдс. Современного зрителя, конечно, такой "откровенностью" не удивишь.

5/5 "Голубая лагуна". В 1980 году в СССР фильм назвали развратным, а ведь в кадре всего лишь несколько раз можно увидеть обнаженную грудь Брук Шилдс. Современного зрителя, конечно, такой "откровенностью" не удивишь.

"Последнее танго в Париже". Как признался потом режиссер фильма Бернардо Бертолуччи, Мария Шнайдер не знала, какой будет эта сцена с Марлоном Брандо.

4/5 "Последнее танго в Париже". Как признался потом режиссер фильма Бернардо Бертолуччи, Мария Шнайдер не знала, какой будет эта сцена с Марлоном Брандо.

"Калигула". Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Тинто Брасса также назвали «отвратительным, позорным хламом».

3/5 "Калигула". Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Тинто Брасса также назвали «отвратительным, позорным хламом».

"Греческая смоковница". О приключениях беззаботной студентки Патрисии из Германии, которая обманула родителей и отправилась в Грецию.

2/5 "Греческая смоковница". О приключениях беззаботной студентки Патрисии из Германии, которая обманула родителей и отправилась в Грецию.

"Эммануэль". По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла Сильвия Кристель, познает все радости свободной любви. Фильм вышел 1974 году.

1/5 "Эммануэль". По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла Сильвия Кристель, познает все радости свободной любви. Фильм вышел 1974 году.

Западное кино, которое осуждалось в советские времена, но все его смотрели.

Просмотр этих западных фильмов в СССР не приветствовался, однако советские зрители находили способы посмотреть кино. Вспоминаем, что это были за ленты, — в нашей галерее.

"Эммануэль". По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла По сюжету неискушенная девушка, которую сыграла Сильвия Кристель , познает все радости свободной любви. Фильм вышел 1974 году.

"Греческая смоковница". О приключениях беззаботной студентки Патрисии из Германии, которая обманула родителей и отправилась в Грецию.

"Калигула". Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Фильм не допустили до широкого проката в 1979 году по причине, что фильм не содержал сцен, представляющих художественную ценность. В Ватикане фильм Тинто Брасса также назвали «отвратительным, позорным хламом».

"Последнее танго в Париже". Как признался потом режиссер фильма Как признался потом режиссер фильма Бернардо Бертолуччи Мария Шнайдер не знала, какой будет эта сцена с Марлоном Брандо.

"Голубая лагуна". В 1980 году в СССР фильм назвали развратным, а ведь в кадре всего лишь несколько раз можно увидеть обнаженную грудь Брук Шилдс. Современного зрителя, конечно, такой "откровенностью" не удивишь.