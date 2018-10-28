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Звездные актёры хотели уронить режиссёра в грязь
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Звездные актёры хотели уронить режиссёра в грязь 

Рамблер 1 час назад
Мелодрама режиссёра Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман» снималась к 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Несмотря на лирический характер ленты, Александр Абдулов и Олег Янковский на съёмочной площадке вели себя так, как будто они играют в комедии. Актёры много дурачились, пытаясь состязаться друг с другом, придумывая забавные ситуации, много импровизировали, а режиссёр с интересом снимал всё на камеру. Исполнители главных ролей забавлялись и во время съёмок самого трагического эпизода в фильме — дуэли. Кроме того, именитые артисты решили не ограничиваться шутками в кадре, они позволяли себе веселиться и вне съёмок, гуляя ночи напролёт по Саранску, ведь каждодневные двухчасовые поездки в Болдино позволяли им как следует выспаться. Как-то Абдулов и Янковский, задержавшись на интерьерных съёмках, чтобы добраться до гостиницы вместо автомобиля поймали троллейбус, водитель которого с превеликим удовольствием довёз звёзд кинематографа. Но самый хулиганский поступок Абдулов и Янковский устроили, когда предложили режиссёру сфотографироваться втроём. Они уговорили Романа Балаяна сделать фотографию, на которой актёры держали бы его на руках, выражая ему таким образом своё почтительное отношение. Но место для съёмок сговорившиеся шутники выбрали не совсем подходящее — актёры, держа режиссёра на руках, расположились в кадре в центре огромной лужи, намереваясь разбежаться в разные стороны так, чтобы Балаян упал в самую гущу грязи. Но физическая подготовка уберегла Романа Гургеновича от падения, он сумел вовремя сгруппироваться и встать на ноги. Этот трюк веселому дуэту не удался.
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