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Тест: вспомните фильм по строчке из песни
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Тест: вспомните фильм по строчке из песни 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Хичкок считал, что появление звука в кино — это настоящая трагедия. Хотя у немого кино и было звуковое сопровождение, оно воспринималось несколько иначе. Однако зрители решили по-другому. Сегодня нам очень сложно представить себе фильмы без диалогов главных героев, звукового сопровождения и, самое главное, саундтрека.
Иногда песни из фильмов становятся не менее, а иногда даже и более популярными, чем сами киноленты. Эти композиции постепенно уходят в народ и начинают жить своей жизнью. "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Если б я был султан": их можно услышать даже в качестве звонка мобильного.
Мы выбрали самые громкие хиты советского кино и предлагаем вам отгадать, в каких лентах они звучали.
Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вспомнить тексты этих песен.
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