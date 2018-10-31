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Кайдановский едва не сорвал съёмки из-за невесты
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Кайдановский едва не сорвал съёмки из-за невесты 

Рамблер 2 часа назад
Роль капитана Ломбарда в фильме «Десять негритят» стала одной из самых ярких в кинокарьере Александра Кайдановского. Поначалу образ дезертира не привлёк актёра, жаждущего играть настоящих героев, а не отрицательных персонажей, но Станислав Говорухин сумел переубедить его, предложив хороший гонорар. К тому моменту о скандальном характере Кайдановского были наслышаны многие, киноактёр даже имел судимость за драку. Но директор картины даже представить себе не мог, что по вине исполнителя роли трусливого предателя Ломбарда, который едва не сорвал ему съёмки, заработает себе язву желудка. Сразу же по приезду в Одессу Кайдановский закатил скандал в гостинице — актёр требовал у администрации, чтобы вместе с ним в номер вселили его невесту. Но по действующим тогда правилам, незарегистрированные пары не имели права проживать в одном номере. Директору фильма пришлось объездить вместе с актёром все гостиницы в городе, пытаясь пристроить несговорчивого артиста и его спутницу. Такое положение дел взбесило Кайдановского, он даже намеривался отказаться от своего участия в съёмках в случае, если его возлюбленную не удастся поселить вместе с ним. От нервного перенапряжения у директора картины случился нервный срыв. В непростой ситуации на выручку ему пришёл Александр Абдулов, который помог вселить своего коллегу и его невесту в гостиницу «Интурист».
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