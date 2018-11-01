Вместо Андрейченко пела неизвестная певица

Никто из телезрителей не догадывался, что в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» вместо голоса Натальи Андрейченко в песнях звучит вокал никому не известной певицы. Кроме того, звучание голоса самой актрисы в разговорных репликах тоже пришлось изменить. Леонид Квинихидзе, снявший музыкальный фильм, был удивлен артистизмом и манерой подачи песен Андрейченко, но вокал артистки не дотягивал до того уровня, который требовался для мюзикла. Тогда супруг Натальи Эдуардовны композитор Максим Дунаевский, написавший для киноленты музыку, предложил найти певицу, которая спела бы все песни Мэри Поппинс за кадром. Подходящую кандидатуру Дунаевский нашёл не сразу: отслушав десятки голосов, композитор так и не смог определиться с исполнительницей главной женской партии. Но как-то раз Максим Дунаевский услышал, как поёт Татьяна Воронина — жена его барабанщика, и именно ей композитор предложил заменить Андрейченко. Однако оказалось, что тембр голоса актрисы не совпадает с тембром певицы. И тогда было принято решение, что при озвучивании роли Мэри Поппинс артистка будет говорить на несколько тонов выше, и надо отдать должное таланту всесоюзной леди Совершенство, которая приложила для этого немало усилий.