Угадайте оригинальные названия иностранных фильмов

Трудности прямого перевода и фантазия кинопрокатчиков часто до неузнаваемости меняют подлинное название фильма. Причем это характерно не только для России, но и для других стран. Иногда из-за этого зрители могут воспринимать идею фильма совсем неправильно. А в некоторых случаях локальное название оказывается даже удачнее оригинального.

Интересная ситуация произошла с фильмом Terminal с Марго Робби . Компания "Централпартнершип", которая является занималась прокатом фильма в России, изначально назвала его "Конечная", однако многие прочитали название неправильно. В результате фильм в России вышел под названием "Конченая", именно это слово увидели пользователи на постере.

Но некоторые названия не поддаются логике. Так, например, в переводе фильма 100 girls ("100 девушек") почему-то появилась еще одна. Поэтому в России он назывался как "100 девчонок и одна в лифте".

А название сериала Lost ("Затерянные") в России перевели как "Остаться в живых". Сделано это было по просьбе "Первого канала" , поскольку руководство хотело провести параллель с шоу "Последний герой" и саундтреком к нему.

Предлагаем вам пройти наш тест и угадать оригинальные названия известных кинокартин.