Все опоры железнодорожной части Крымского моста установлены

По его словам, завершен один из главных этапов возведения Крымского моста. «Мы закончили, установили все так называемые опоры — их всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, как технологически, так и тем, что там очень сложные условия: ветра сильные, сейсмика. Это все, конечно, требует от специалистов особых условий, чтобы они все это делали», — рассказал Ротенберг в эфире телеканала «Россия 24».

В субботу строители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетом со стороны Керчи, сообщается на официальной странице Крымского моста в Twitter.

"Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок", — приводит инфоцентр слова Ротенберга.

Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, — 160 тысяч тонн металлоконструкций, сообщили в инфоцентре. Последней установленной стала железнодорожная опора №254 в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров, и тела из стальной арматуры и гидротехнического бетона.