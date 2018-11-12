Все опоры железнодорожной части Крымского моста установлены 

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста, сообщил председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг.
По его словам, завершен один из главных этапов возведения Крымского моста. «Мы закончили, установили все так называемые опоры — их всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, как технологически, так и тем, что там очень сложные условия: ветра сильные, сейсмика. Это все, конечно, требует от специалистов особых условий, чтобы они все это делали», — рассказал Ротенберг в эфире телеканала «Россия 24».
В субботу строители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетом со стороны Керчи, сообщается на официальной странице Крымского моста в Twitter.
"Это не просто завершение устройства опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные. Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок", — приводит инфоцентр слова Ротенберга.
Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, — 160 тысяч тонн металлоконструкций, сообщили в инфоцентре. Последней установленной стала железнодорожная опора №254 в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров, и тела из стальной арматуры и гидротехнического бетона.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.