Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Мостостроители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетным строением со стороны Керчи. Об этом говорится на официальной странице Крымского моста в Twitter.

— Мое событие дня! — говорится в сообщении. — Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны.

Мостовую конструкцию весом 580 тонн надвинули на 253-ю опору. 40 основных элементов пролета соединены между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более пяти метров, ширина — более 15 метров с учетом служебных проходов. Параллельно над морем протягиваются две ветки пролетов: одна — для движения составов в сторону Крыма, вторая — в сторону Тамани. Оттуда предстоит надвинуть еще несколько пролетов до арки.

Сама арка моста через Керченский пролив весом более 6000 тонн установлена на опоры на высоту 35 метров от воды в конце августа 2017 года.