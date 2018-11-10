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Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом
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Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом 

Российская Газета + ещё 67 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Мостостроители соединили железнодорожную арку моста через Керченский пролив с первым пролетным строением со стороны Керчи. Об этом говорится на официальной странице Крымского моста в Twitter.
— Мое событие дня! — говорится в сообщении. — Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны.
Мостовую конструкцию весом 580 тонн надвинули на 253-ю опору. 40 основных элементов пролета соединены между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более пяти метров, ширина — более 15 метров с учетом служебных проходов. Параллельно над морем протягиваются две ветки пролетов: одна — для движения составов в сторону Крыма, вторая — в сторону Тамани. Оттуда предстоит надвинуть еще несколько пролетов до арки.
Сама арка моста через Керченский пролив весом более 6000 тонн установлена на опоры на высоту 35 метров от воды в конце августа 2017 года.
Напомним, ранее Минтранс РФ уточнил график строительства железнодорожной части транспортного перехода. Конструктив железнодорожной части моста будет полностью собран до конца весны 2019 года. К концу лета окончится монтаж путей. Затем строители проведут обустройство инфраструктуры, а движение поездов по мосту запланировано на декабрь 2019 года. До конца 2018 года планируется запустить хозяйственные поезда по 40-километрововй ветке от станции Вышестеблиевская до моста.
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