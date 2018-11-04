Между Абдуловым и Гурченко едва не вспыхнул роман 

К моменту съёмок музыкального фильма «Рецепт её молодости», поставленного по пьесе К. Чапека «Средство Макропулоса», 30-летний Александр Абдулов уже обрёл всенародную славу, а многие женщины всерьёз сходили по нему с ума. Людмилу Гурченко нисколько не смутила популярность молодого артиста, ведь она и сама могла вскружить голову любому мужчине. Звезде советского экрана приписывали роман с Владимиром Высоцким, в числе её мужей был и Иосиф Кобзон. Но все-таки на съёмочной площадке между знаменитыми киноактёрами, несмотря на разницу в возрасте, едва не вспыхнул роман. Стоит отметить, что Абдулов не сразу привлёк внимание именитой партнерши по кадру. Гурченко сочла актёра талантливым и красивым, но не более того. Но после сцены с поцелуем актриса кардинально изменила свое мнение о коллеге. Опытная артистка не раз целовалась на камеру со своими партнерами, но в тот раз во время съёмок страстного эпизода Людмила Марковна настолько увлеклась, что забыла слова своей роли, от смущения она попросила приостановить съёмочный процесс. Лишь спустя годы кинозвезда поделилась своими воспоминаниями: это произошло на праздновании юбилея Александра Абдулова. Гурченко рассказала, что в момент поцелуя она не устояла перед обаянием актёра. Конечно же, слова примы отечественного кинематографа не могли не польстить народному артисту.