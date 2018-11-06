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Знаменитости, возненавидевшие друг друга
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Знаменитости, возненавидевшие друг друга 

Рамблер 5 часов назад
В фильме «Бэтмен навсегда» Джим Керри сыграл Загадочника. Тогда актёр был на пике карьеры, его жаждали видеть режиссёры и продюсеры. Однако даже у такой звезды, как Керри, были недоброжелатели. В их числе оказался Томми Ли Джонс, который в картине исполнил роль Харви Дента. Как выяснилось, Джонс не приветствовал манеру игры Джима и считал её простым кривлянием. Из-за этого актёры не ладили на площадку, хотя и постарались не выносить конфликт на люди. Но Томми Ли Джонс и Джим Керри — не единственные, кто не выносит друг друга. Среди голливудских знаменитостей есть и другие парочки, которым невыносимо находиться рядом.
Терренс Ховард снялся только в одном фильме франшизы «Железный человек», хотя, по его словам, контракт подписывал на три картины. Терренс уверенно заявлял, что повинен в его увольнении актёр Роберт Дауни-младший, играющий Тони Старка во всех частях. Впрочем, со временем актёры прояснили ситуацию и помирились в 2016 году.
Как подпортили свою репутацию Райан Рейнольдс, Уилл Смит и Вэл Килмер, узнайте из ролика.
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