«Публично юбки не задирать»: тест по фильму

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Тест: помните ли вы фильм «Большая перемена» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Большая перемена"
Четырехсерийный телефильм "Большая перемена" вышел на экраны в 1973 году. В основу картины легла повесть Георгия Садовникова "Иду к людям", но в процессе подготовки сценария режиссер Алексей Коренев и автор произведения существенно переработали повесть: изменили сюжет и придумали новых персонажей.
Сейчас невозможно представить в этом фильме других актеров, например, Михаил Кононов вообще не хотел сниматься, но все же поддался на уговоры и согласился. Правда с режиссером у них не получилось найти общий язык. Случайно появилась в фильме и Светлана Крючкова, которая сыграла влюбленную в Нестора Петровича ученицу. Муж актрисы Юрий Векслер отказался от роли Ганжи, а она всего лишь заехала на студию вернуть сценарий, но прошла пробы и получила одну из самых запоминающихся своих ролей.
Пройдите наш тест и узнайте, помните ли вы фильм "Большая перемена".
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