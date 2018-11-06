«Публично юбки не задирать»: тест по фильму

Тест: помните ли вы фильм «Большая перемена»

Четырехсерийный телефильм "Большая перемена" вышел на экраны в 1973 году. В основу картины легла повесть Георгия Садовникова "Иду к людям", но в процессе подготовки сценария режиссер Алексей Коренев и автор произведения существенно переработали повесть: изменили сюжет и придумали новых персонажей.

Сейчас невозможно представить в этом фильме других актеров, например, Михаил Кононов вообще не хотел сниматься, но все же поддался на уговоры и согласился. Правда с режиссером у них не получилось найти общий язык. Случайно появилась в фильме и Светлана Крючкова , которая сыграла влюбленную в Нестора Петровича ученицу. Муж актрисы Юрий Векслер отказался от роли Ганжи, а она всего лишь заехала на студию вернуть сценарий, но прошла пробы и получила одну из самых запоминающихся своих ролей.

Пройдите наш тест и узнайте, помните ли вы фильм "Большая перемена".