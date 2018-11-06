Меньшов трижды отказал Михайлову на пробах 

Владимир Меньшов не сразу разглядел в Александре Михайлове главного героя комедии «Любовь и голуби», поначалу статный красавец показался режиссеру не слишком подходящей кандидатурой на роль Васи Кузякина. Трижды Меньшов устраивал актеру пробы и решительно отказывал ему. Но как-то раз кинорежиссер пригласил Михайлова прогуляться по пивным, чтобы артист смог присмотреться к народу. На что Михайлов заявил, что в этом нет никакого смысла, зато он может с радостью рассказать Меньшову о своем сибирском детстве. Оказывается, Александр Яковлевич родился в поселке под Читой, где жил до седьмого класса. Актер прекрасно помнил нравы и обычаи простого народа. Рассказ Михайлова переубедил Меньшова, и тот, не раздумывая, предложил артисту начать работу. Но тут против кандидатуры Александра Михайлова выступила его будущая партнерша: Нина Дорошина была старше своего коллеги и боялась, что разница в возрасте сразу бросится в глаза телезрителю. Справиться с этой задачей предстояло гримерам, которые должны были «состарить» молодого киноактера. А атлетическое телосложение отечественной звезды спрятали под мешковатым костюмом. Впоследствии режиссер признался, что без исполнителя главной роли лирической киноленты могло и вовсе не быть.