Из-за пикантной сцены «Вий» оказался под угрозой 

Советский фильм ужасов «Вий», снятый по одноименной повести Н. В. Гоголя в 1967 году, задумывался режиссерами Ершовым и Кропачевым как эротическая лента. Так, сцена полета ведьмы на Хоме, по мнению начинающих кинематографистов, должна была выглядеть совсем иначе: девушка заманивала главного героя в лес, снимая с себя всю одежду, а бурсак покорно следовал за ведьмой, очарованный ее красотой. Но в какой-то момент, главный герой должен был схватить ведьму за волосы, а затем они вместе поднимались в небо. Этот эпизод, снятый не для детских глаз, являл собой символическое изображение власти мужчины над женщиной. На главную роль режиссеры пригласили Александру Завьялову, которая, как им казалось, обладала мистическим шармом. Но в планы Ершова и Кропачева вмешался директор Мосфильма Иван Пырьев, советскому мэтру не понравились откровенные сцены. Фильм оказался под угрозой срыва. Но поскольку Пырьев не оставлял идею экранизации гоголевской повести, он призвал на помощь известного кинорежиссера Александра Птушко, который прославился благодаря фильмам, созданным на основе былин, сказок и произведений русской литературы. Пикантные эпизоды из кинокартины убрали, заменил маститый кинематографист и исполнительницу главной роли — вместо Завьяловой он пригласил цирковую артистку Наталью Варлей. Фильм получился зрелищной сказкой с элементами ужасов.