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Боевики, которые не понравились никому 

Рамблер 59 минут назад
Боевики по вкусу большой аудитории, но некоторые картины этого жанра просто удручают. Даже присутствие звёзд не спасло эти фильмы от разгрома критиков.
1. «Баллистика: Экс против Сивер» (2002). Критики разнесли в пух и прах ленту о двух суперагентах-соперниках, а негатив от обычных зрителей лился рекой. Бестолковый сюжет и невнятные диалоги на фоне пафосных драк и эпичных взрывов не произвели впечатление на публику. Даже исполнители главных ролей, Люси Лью и Антонио Бандерас, ничего не смогли с этим поделать.
2. «Пропавшие миллионы» (1994). Боевики с элементами комедии обычно благосклонно принимаются зрителями, но фильм «Пропавшие миллионы» симпатий не снискал. Сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли стал Кинен Айвори Уэйанс, и, возможно, именно это привело к провалу. Заполненная клише картина с гомосексуальными шутками не понравилась никому.
3. «Ценный груз» (2016). Боевик никто не воспринял всерьёз, а критики и вовсе рекомендовали его пропустить. В главной роли в «Ценном грузе» появился Брюс Уиллис, играющий привычного парня, который противостоит миру, но эту роль сочли неудачей. Итог: нулевой рейтинг и разочарование.
О ещё двух боевиках, которые не пришлись по вкусу никому, рассказывает ролик.
Комментарии
Фильмы , Видео , Антонио Бандерас , Брюс Уиллис
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