Боевики, которые не понравились никому

Боевики по вкусу большой аудитории, но некоторые картины этого жанра просто удручают. Даже присутствие звёзд не спасло эти фильмы от разгрома критиков.

1. «Баллистика: Экс против Сивер» (2002). Критики разнесли в пух и прах ленту о двух суперагентах-соперниках, а негатив от обычных зрителей лился рекой. Бестолковый сюжет и невнятные диалоги на фоне пафосных драк и эпичных взрывов не произвели впечатление на публику. Даже исполнители главных ролей, Люси Лью и Антонио Бандерас , ничего не смогли с этим поделать.

2. «Пропавшие миллионы» (1994). Боевики с элементами комедии обычно благосклонно принимаются зрителями, но фильм «Пропавшие миллионы» симпатий не снискал. Сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли стал Кинен Айвори Уэйанс, и, возможно, именно это привело к провалу. Заполненная клише картина с гомосексуальными шутками не понравилась никому.

3. «Ценный груз» (2016). Боевик никто не воспринял всерьёз, а критики и вовсе рекомендовали его пропустить. В главной роли в «Ценном грузе» появился Брюс Уиллис , играющий привычного парня, который противостоит миру, но эту роль сочли неудачей. Итог: нулевой рейтинг и разочарование.

О ещё двух боевиках, которые не пришлись по вкусу никому, рассказывает ролик.