Тест: помните ли фильм «Белое солнце пустыни»

Культовый фильм Владимира Мотыля, вышедший на экраны в далеком 1970 году, давно стал частью национальной культуры нашей страны. Цитаты из картины вошли в разговорный язык, а главные герои стали персонажами фольклора. История его создания сама по себе полна приключений.
Картина находилась под угрозой закрытия, ее хотели передать другому режиссеру, а для съемки понадобились две экспедиции на побережье Каспийского моря. Менялся и актерский состав.
Например, роль товарища Сухова изначально предназначалась Георгию Юматову, но через неделю после начала съемок он ввязался в пьяную драку, и его лицо сильно пострадало. Тогда Мотыль позвал Кузнецова, чью кандидатуру на пробах сначала отклонил.
А вы помните имя дамы сердца товарища Сухова или прозвище Абдуллы?
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