Тест: помните ли фильм «Белое солнце пустыни»

Тест: помните ли вы события фильма «Белое солнце пустыни»

Культовый фильм Владимира Мотыля , вышедший на экраны в далеком 1970 году, давно стал частью национальной культуры нашей страны. Цитаты из картины вошли в разговорный язык, а главные герои стали персонажами фольклора. История его создания сама по себе полна приключений.

Картина находилась под угрозой закрытия, ее хотели передать другому режиссеру, а для съемки понадобились две экспедиции на побережье Каспийского моря. Менялся и актерский состав.

Например, роль товарища Сухова изначально предназначалась Георгию Юматову , но через неделю после начала съемок он ввязался в пьяную драку, и его лицо сильно пострадало. Тогда Мотыль позвал Кузнецова, чью кандидатуру на пробах сначала отклонил.

А вы помните имя дамы сердца товарища Сухова или прозвище Абдуллы?