За что Глаголева обиделась на Говорухина 

Станислав Говорухин, готовясь к съемкам детектива «Десять негритят», роль Веры Клейторн предложил актрисе Вере Глаголевой, которую до этого прославила мелодрама «Выйти замуж за капитана». Глаголева рассчитывала, что ее известность поможет новому фильму Говорухина привлечь внимание публики. Но именно эта звездная роль и помешала Говорухину реализовать свой первоначальный план. Режиссер, раздумывая над созданием английской атмосферы в фильме, испугался, что Вера Глаголева привнесет в него шлейф того образа эмансипированной советской корреспондентки, с которым она стала ассоциироваться после выхода на экран ленты о любви молодой девушки и капитана Пограничных войск. В результате Говорухин решил заменить Глаголеву и фактически предпочел ей Татьяну Друбич, которая, по его мнению, более органично смотрелась в кадре в роли англичанки. Конечно же, внезапный отказ Станислава Сергеевича очень обидел Веру Глаголеву. А Татьяне Друбич пришлось совместить работу в экранизации Агаты Кристи со съемками в фильме своего супруга Владимира Соловьева «Асса», и обе кинокартины стали знаковыми в карьере актрисы.