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Роль алкоголика сыграла со Збруевым злую шутку
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Роль алкоголика сыграла со Збруевым злую шутку 

Рамблер 3 часа назад
Роль алкоголика и бывшего циркового артиста Валентина Спиридонова стала для Александра Збруева настоящим испытанием. Актер, до этого игравший положительных киногероев, решил выйти за рамки закрепившегося за ним амплуа и попробовать свои силы в совершенно иной роли. Образ спившегося мужчины в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться» показался Збруеву наиболее подходящим. Изначально руководство киностудии не соглашалось снимать мелодраму: нарекание вызвало поведение главной героини, которую сыграла Ирина Купченко. Стремление взрослой женщины завести отношения с мужчиной, разместив объявление на столбе, вызвало бы неоднозначную реакцию у публики: в советское время подобный поступок был нонсенсом. Но никто даже не мог себе представить, что телезритель проникнется судьбой главного героя — спившегося мужчины, которого оставила супруга. Многие осуждали героиню Купченко за то, что она не оценила Спиридонова. Но основная слава, конечно же, досталась исполнителю яркой роли Александру Збруеву. Актеру не давали прохода, предлагая выпить и поговорить по душам, а некоторые сочувствующие Вальку, даже поджидали Збруева возле театра. И все это продолжалось, пока не спал ажиотаж к самому фильму. Так, разрушая один стереотип, народный артист едва не стал заложником образа трогательного алкоголика, которого он талантливо изобразил на экране.
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