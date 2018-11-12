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Тест: помните ли вы фильм «Чародеи»?
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Тест: помните ли вы фильм «Чародеи»? 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Чародеи"
До Нового года остается совсем немного времени, а значит — пора настраивать себя на праздничный лад.
Зимнюю сказку Константина Бромберга любят и знают несколько поколений зрителей. Ироничная и обаятельная, она заряжает позитивным настроением, и пронизана ожиданием чуда. Звездный состав, юмор и музыкальные шлягеры обеспечили картине неувядающую популярность.
Фильм рассказывает о приключениях сотрудников волшебного института накануне Нового года. Кто-то озабочен карьерой, кто-то работой, а кто-то — свиданием с любимым человеком. Но из-за коварной интриги все переворачивается с ног на голову, и счастливо разрешается лишь в новогоднюю ночь.
Вы знали, что у белого костюма Александра Абдулова есть прототип? Идеей для него послужил образ Джона Траволты в фильме «Лихорадка субботнего вечера». А на роль Василия пробовались 18 котов.
Предлагаем вам пройти наш тест и вспомнить этот замечательный фильм!
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